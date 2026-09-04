Ambala News: कैंटोनमेंट बोर्ड के पार्कों की बदलेगी सूरत, 46 लाख रुपये होंगे खर्च

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अंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बोर्ड ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। कैंट क्षेत्र में स्थित सभी प्रमुख सार्वजनिक उद्यानों और पार्कों के बेहतर रखरखाव और सुंदरीकरण के लिए परिषद ने आउटसोर्सिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कुल 46 लाख रुपये की अनुमानित लागत की ई-निविदा आमंत्रित की है।बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस निविदा के माध्यम से योग्य और अनुभवी एजेंसियों को उद्यानों के रखरखाव, साफ-सफाई और बागवानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। स्थानीय निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि सार्वजनिक पार्कों में सुविधाओं को सुधारा जाए।निविदा की प्रक्रियासार्वजनिक उद्यानों के रखरखाव की आउटसोर्सिंग अनुमानित लागत 46.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके तहत बयाना राशि के तौर पर 0.92 लाख रुपये जमा करवाने होंगे। निविदा शुल्क 1,500 रुपये तय किया गया है। तकनीकी बोली खोलने की तिथि 18 सितंबर है।ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रियामुख्य अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद शर्मा ने बताया कि यह प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही है। इच्छुक फर्में तथा ठेकेदार विस्तृत शर्तों व दिशा-निर्देशों के लिए रक्षा मंत्रालय के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.defproc.gov.in तथा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ambala.cantt.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा निविदा से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी या पूछताछ के लिए बोलीदाता बोर्ड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।आठ पार्काें का होगा रख-रखावकैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला के अधीन आठ छोटे-बड़े पार्क हैं। इनका रख-रखाव बोर्ड प्रबंधन द्वारा किया जाता है। लेकिन एजेंसी को काम सौंपने से इन पार्काें की उचित तरीके से देखभाल हो सकेगी। इसमें पटेल पार्क, माल रोड पार्क, सीबीए लेक पार्क, छावनी सरोवर, स्टेशन सेल के नजदीक पार्क, केएसआई पार्क एलेनबाई लाइन, करिअप्पा पार्क और सेरेनटी पार्क का काम एजेंसी संभालेगी।