Ambala News: फ्लाईओवर से गिरे ईंट-पत्थर, 8 साल के बच्चे समेत तीन घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

अंबाला सिटी। अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर मंजी साहिब गुरुद्वारे और मनमोहन नगर के पास शुक्रवार को हादसा हो गया। फ्लाईओवर पर चल रहे सफाई कार्य के दौरान ऊपर से गिरे ईंट-पत्थर नीचे सर्विस रोड से गुजर रहे बाइक सवारों पर आ गिरे। हादसे में दो युवकों सहित एक आठ वर्षीय बच्चा घायल हो गया।घायलों को राहगीरों की मदद से सिटी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक को भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके से कर्मचारियों के भागने पर परिजनों ने नेशनल हाईवे कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।घायलों के रिश्तेदार सोनू ने बताया कि बबलू, तरुण और 8 वर्षीय कुणाल, तीनों मंजी साहिब गुरुद्वारे की दिशा से कालका चौक की ओर जा रहे थे। अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया कि चेहरे पर पत्थर लगने से तरूण मौके पर ही बेहोश हो गया था। जांच में उसकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है। वहीं, सिर में गहरा घाव होने के कारण बबलू के टांके लगाए गए हैं।इसके अलावा सिर में गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने कुणाल (8 वर्ष) को एहतियातन एमआरआई के लिए भेजा है। नागरिक अस्पताल की डॉक्टर वंशिका ने पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों घायलों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। एक मरीज की हालत को देखते हुए उसे वार्ड में भर्ती किया गया है।परिजनों का आरोप- कर्मचारी मौके से भागेसोनू ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद एनएच के कर्मचारी बिना कोई मदद किए या बात किए मौके से खिसक गए। इसके बाद राहगीरों की मदद से पुलिस की डायल 112 टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को अस्पताल पहुंचाया।