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Ambala News: रेलवे काॅलोनी और चंदपुरा में घाट पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

Mon, 16 Nov 2026 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:46 AM IST
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At the ghats in Railway Colony and Chandpura, Chhath devotees offered *arghya* to the setting sun.
रेलवे कालोनी ​स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद
अंबाला। महापर्व छठ के तीसरे दिन संध्या के समय व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान अंबाला के विभिन्न घाटों पर महिलाओं और पुरुषों ने पानी के बीच खड़े होकर छठी मइया की उपासना की और पारंपरिक गीत गाए। पर्व के लिए घाटों को बिजली की रोशनी, रंग-रोगन और लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया था।
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घाटों पर गन्ने भी लगाए गए थे और दोपहर तीन बजते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। व्रती महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ शाम के समय नदी, तालाब व अन्य घाटों पर एकत्रित हुईं और बांस के सूप में केला, सेब, सिंघाड़ा, गन्ना, नारियल, ठेकुआ व अन्य फल लेकर पहुंचीं।

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

रेलवे कालोनी स्थित नाचघर में पूजा के दौरान महिला को सिंदूर लगाती महिला। संवाद

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