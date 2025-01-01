Ambala News: आर्मी पब्लिक स्कूल ने जीती मोहिंदर सिंह मेमोरियल अंडर-14 ट्रॉफी

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रोमांचक मुकाबलों का रहा दौरप्रतियोगिता के तहत सुबह 11 बजे बजे तीसरे स्थान के लिए केवी नंबर 2 और एनसीआर फुटबॉल अकादमी के बीच कड़ा मुकाबला खेला गया। निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूट-आउट का सहारा लिया गया। इसमें केवी नंबर-2 की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज कर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा बालिकाओं के एक विशेष दोस्ताना फुटबॉल मैच में आर्मी पब्लिक स्कूल की टीम ने एसडी विद्या स्कूल को 2-0 से शिकस्त दी।मुख्य अतिथियों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसलाटूर्नामेंट के समापन समारोह में खेलप्रेमियों और अन्य लोगों की विशेष उपस्थिति रही। बालिकाओं के दोस्ताना मैच के दौरान समाज सेविका वेणु अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता-उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। वहीं खिताबी मुकाबले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी व समर्पित समाज सेविका चित्रा सरवारा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे। अपने संबोधन में चित्रा सरवारा ने फुटबॉल लवर्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।