फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   After 30 years, construction work of Mahmudpur to Goli Road started.

Ambala News: 30 साल बाद महमूदपुर से गोली रोड का निर्माण कार्य शुरू

Thu, 05 Nov 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
After 30 years, construction work of Mahmudpur to Goli Road started.
महमूदपुर से गोली गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के काम की शुरुआत करते जिला महामंत्री गोल्डी सै
संवाद न्यूज एजेंसी,
विज्ञापन

साहा। महमूदपुर से गोली गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर है। लगभग 30 साल से जर्जर हाल सड़क के सुधरने से राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। सड़क का काम शुरू होने पर स्थानीय निवासियों ने जिला महामंत्री गोल्डी सैनी का धन्यवाद व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि महमूदपुर से गोली रोड की खस्ताहाल स्थिति के कारण आए दिन वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और हादसों का खतरा बना रहता था।इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों व गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर और मिठाई बांटकर आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed