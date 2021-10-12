Ambala News: डिफेंस कॉलोनी से जेवरात व नकदी चुराने का आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:46 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:46 AM IST
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अंबाला। पुलिस ने पंजोखरा साहिब क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीआईए-2 टीम ने आरोपी की निशानदेही पर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, घड़ियां, नकदी और अन्य कीमती सामान बरामद किया है।
अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी दलेल सिंह ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी (सेक्टर-सी) निवासी वरुण कुमार ने 31 अक्तूबर 2026 को थाना पंजोखरा साहिब में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 30 अक्तूबर को अज्ञात चोर उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात, घड़ियां, नकदी और अन्य सामान चुरा ले गए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईए-2 को सौंपी गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी अकबर, निवासी डेहा कॉलोनी, अंबाला छावनी को दबोच लिया।
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अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी दलेल सिंह ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी (सेक्टर-सी) निवासी वरुण कुमार ने 31 अक्तूबर 2026 को थाना पंजोखरा साहिब में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 30 अक्तूबर को अज्ञात चोर उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात, घड़ियां, नकदी और अन्य सामान चुरा ले गए थे।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईए-2 को सौंपी गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी अकबर, निवासी डेहा कॉलोनी, अंबाला छावनी को दबोच लिया।
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