Ambala News: डिफेंस कॉलोनी से जेवरात व नकदी चुराने का आरोपी गिरफ्तार

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अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी दलेल सिंह ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी (सेक्टर-सी) निवासी वरुण कुमार ने 31 अक्तूबर 2026 को थाना पंजोखरा साहिब में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 30 अक्तूबर को अज्ञात चोर उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात, घड़ियां, नकदी और अन्य सामान चुरा ले गए थे।मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईए-2 को सौंपी गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी अकबर, निवासी डेहा कॉलोनी, अंबाला छावनी को दबोच लिया।