फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   A pipe burst in Lalkurti market has caused a drinking water crisis, and mud is on the roads.

Ambala News: लालकुर्ती बाजार में पाइप फटने से पेयजल संकट, सड़कों पर कीचड़

Tue, 03 Nov 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
A pipe burst in Lalkurti market has caused a drinking water crisis, and mud is on the roads.
अंबाला छावनी के लालकुर्ती क्षेत्र की कीचड़ सनी गली से होकर स्कूल जाते बच्चे। स्थानीय निवासी - फोटो : Archive
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। छावनी के लाल कुर्ती क्षेत्र में बूस्टर पंप का पाइप फटने से बाजारवासियों के लिए पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। राहगीरों व स्थानीय लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। पाइपलाइन से निकला गंदा व कीचड़ युक्त पानी सड़कों पर भरने से दुकानदारों का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है। पेयजल संकट और सड़कों पर फैले जलभराव ने संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आक्रोशित निवासियों नवीन यादव, पंकज, नीरज आदि का कहना है कि मुसीबत के इस वक्त में न तो कोई पार्षद और न ही उनका प्रतिनिधि सुध लेने पहुंचा है। बदहाली से परेशान लोगों ने प्रशासन से बूस्टर पंप की तुरंत मरम्मत कराने, कीचड़ की सफाई और नियमित जल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
विज्ञापन



मामला संज्ञान में आया है। समस्या का जल्द ही समाधान करवा दिया जाएगा।
बलिंदर सिंह, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग, अंबाला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed