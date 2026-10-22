नारी शक्ति का दम: गोरखपुर विश्वविद्यालय में डीन से लेकर प्लेसमेंट तक महिला शिक्षकों के हाथ अहम जिम्मेदारी

विद्यार्थियों की शिकायतों से प्लेसमेंट तक देख रहीं काम

विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान और करिअर निर्माण में भी महिला शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डॉ. प्रीति गुप्ता विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई सिंगल विंडो की नोडल अधिकारी हैं। वहीं, डॉ. तेजस्वी दुबे प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी के रूप में विद्यार्थियों को रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा रही हैं।

विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज में डॉ. शैल पांडेय प्राचार्य हैं। इस तरह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों में महिला शिक्षक प्रशासनिक नेतृत्व से लेकर विद्यार्थियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय हैं।