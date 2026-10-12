Gorakhpur News: घर में घुसकर महिला के चेहरे पर चाकू से हमला, तीन पर एफआईआर

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बड़गहन निवासी अनीता के मुताबिक, 17 अगस्त को शाम करीब चार बजे वह कमरे में खाना बना रही थीं। इसी दौरान कृष्ण कुमार, शुभम कुमार और विजय लक्ष्मी वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए वह घर के अंदर गईं, लेकिन आरोपी वहां भी घुस आए। आरोप है कि इसी दौरान चाकू से उनके चेहरे पर हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।पीड़िता का आरोप है कि थाने में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।