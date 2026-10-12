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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Woman attacked on the face with a knife after intruders entered her home; FIR registered against three people.

Gorakhpur News: घर में घुसकर महिला के चेहरे पर चाकू से हमला, तीन पर एफआईआर

Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
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Woman attacked on the face with a knife after intruders entered her home; FIR registered against three people.
गीडा। क्षेत्र के बड़गहन में घर में घुसकर महिला से मारपीट करने और चाकू से चेहरे पर हमला कर घायल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
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बड़गहन निवासी अनीता के मुताबिक, 17 अगस्त को शाम करीब चार बजे वह कमरे में खाना बना रही थीं। इसी दौरान कृष्ण कुमार, शुभम कुमार और विजय लक्ष्मी वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए वह घर के अंदर गईं, लेकिन आरोपी वहां भी घुस आए। आरोप है कि इसी दौरान चाकू से उनके चेहरे पर हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
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पीड़िता का आरोप है कि थाने में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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