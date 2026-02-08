फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   UP Board exams from 18th, preparations in full swing

Gorakhpur News: यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 से, तैयारियां तेज

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
UP Board exams from 18th, preparations in full swing
- प्रधानाचार्यों को सौंपे गए प्रवेश पत्र, हस्ताक्षर और मोहर लगाने के बाद वितरित किए जाएंगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी


गोरखपुर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। बोर्ड की तरफ से परीक्षार्थियों के प्रवेशपत्र संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानाचार्य प्रवेशपत्र पर अपने हस्ताक्षर व विद्यालय की मोहर लगाने के बाद ही परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे।
बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि प्रवेशपत्र समय से वितरित कर दिए जाएं, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही प्रवेशपत्र में नाम, विषय, परीक्षा केंद्र, फोटो व अन्य विवरण की जांच करने के बाद ही छात्रों को दिए जाएं। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तत्काल बोर्ड को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रवेशपत्रों का वितरण का कार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


--
कक्ष निरीक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कक्ष निरीक्षकों की कमी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी कक्ष निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा। इससे परीक्षा संचालन सुचारु रूप से कराने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed