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यह बातें शुक्रवार को एम्स गोरखपुर में आयोजित सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहीं। विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 2026 के तीसरे दिन माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से ‘एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।इसका उद्घाटन एम्स की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता (सेवानिवृत्त) ने किया। इसमें संक्रमण के इलाज में दवाओं के घटते प्रभाव और प्रतिरोध की पहचान के नए तरीकों पर चर्चा हुई। डॉ. अतुल आर रुकाडिकर ने रक्त संक्रमण और सेप्सिस में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे बताए।डॉ. रमा शंकर रथ ने भारत में इसके बढ़ते प्रभाव और वैश्विक स्थिति पर जानकारी दी। डॉ. अरुप मोहंती ने बताया कि रोगाणुओं में दवाओं के प्रति प्रतिरोध कैसे विकसित होता है। वहीं डॉ. स्मृति श्रीवास्तव ने प्रतिरोध की पहचान के लिए तकनीकों की जानकारी दी।अन्य सत्रों में डॉ. प्रियंका बुधवानी ने ब्लड कल्चर और दवाओं के प्रति संक्रमण की संवेदनशीलता जांचने की प्रक्रिया समझाई। डॉ. शशांक शेखर ने सेप्सिस और बुखार के साथ श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी की स्थिति में उपचार संबंधी चुनौतियां बताईं। डॉ. अंकिता काबी ने आईसीयू में बहु-दवा प्रतिरोधी संक्रमणों पर चर्चा की।