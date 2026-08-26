Gorakhpur News: भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार प्रश्न, संदेह और संवाद

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उन्होंने कहा कि किसी विचार का खंडन भी उसके मंडन जितना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि असहमति विचार को गहराई से समझने का अवसर देती है। भारतीय ज्ञान परंपरा कला, विज्ञान और वाणिज्य को अलग-अलग खांचे में सीमित नहीं करती बल्कि मानव जीवन को समग्रता में देखती है।लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि लोक, परिवार, आचार्य और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं भी हैं। अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो. रजनीकांत पांडेय ने की। इस दौरान प्रो. चितरंजन मिश्र और प्रो. गोपाल प्रसाद आदि मौजूद रहे।