Gorakhpur News: दीपों से रोशन हुआ आंगन, महिलाओं ने किया आंवला वृक्ष का पूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 24 Nov 2026 02:46 AM IST
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गोरखपुर। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर चित्रगुप्त मंदिर सभा की महिला समिति की ओर से दीप प्रज्वलित कर आंवला वृक्ष पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया और भक्ति गीतों पर नृत्य कर उत्सव मनाया।
कार्यक्रम की संयोजिका राखी वर्मा ने बताया कि कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
महिलाओं ने भजन प्रस्तुतियों के साथ एक-दूसरे को तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दीं। सहसंयोजिका निधि श्रीवास्तव ने कहा कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी महीने देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।
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कार्यक्रम में गीता, अनिता, रीत, रेणु, अल्पना, अमिता, सीमा, उषा, मृदुला, कविता, निशा, मीनाक्षी, अनुराधा, सुनीता, प्रतिभा, सुमन, रीना, मधु, रागिनी आदि महिलाएं मौजूद रहीं।
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कार्यक्रम की संयोजिका राखी वर्मा ने बताया कि कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
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महिलाओं ने भजन प्रस्तुतियों के साथ एक-दूसरे को तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दीं। सहसंयोजिका निधि श्रीवास्तव ने कहा कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी महीने देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।
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कार्यक्रम में गीता, अनिता, रीत, रेणु, अल्पना, अमिता, सीमा, उषा, मृदुला, कविता, निशा, मीनाक्षी, अनुराधा, सुनीता, प्रतिभा, सुमन, रीना, मधु, रागिनी आदि महिलाएं मौजूद रहीं।