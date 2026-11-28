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संवाद न्यूज एजेंसीगोरखपुर। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे का असर भी दिखने लगा है। ऐसे में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और कोहरे के दौरान वाहनों की दृश्यता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें खासतौर पर ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों की जांच होगी।वाहनों के पीछे और किनारों पर लगे रिफ्लेक्टर की स्थिति देखी जाएगी, ताकि कोहरे में पीछे से आने वाले वाहन चालकों को उनकी मौजूदगी आसानी से दिखाई दे सके। अभियान के दौरान वाहनों की हेडलाइट, टेललाइट, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर भी जांचे जाएंगे। जिन वाहनों की लाइट खराब या बंद मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की टीम यह भी देखेगी कि व्यावसायिक वाहन निर्धारित फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ संचालित हो रहे हैं या नहीं। बिना फिटनेस सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के दौरान सड़क हादसों की एक बड़ी वजह वाहनों का समय से दिखाई नहीं देना और तकनीकी खामियां होती हैं। रिफ्लेक्टर, लाइट और इंडिकेटर दुरुस्त होने से दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। इसके लिए वाहन स्वामियों और चालकों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि वे सर्दियों में सफर शुरू करने से पहले अपने वाहनों की तकनीकी जांच करा लें।एआरटीओ प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है। व्यावसायिक वाहनों की जांच कराई जाएगी। रिफ्लेक्टर, लाइट, इंडिकेटर और फिटनेस में कमी मिलने पर संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। वाहन चालकों से अपील है कि वे अपने वाहनों को पूरी तरह दुरुस्त रखकर ही सड़क पर उतारें।