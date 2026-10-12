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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   RET-2026 at Gorakhpur University to be held on November 4 and 5.

Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय में चार व पांच नवंबर को होगा रेट-2026

Mon, 12 Oct 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:04 AM IST
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RET-2026 at Gorakhpur University to be held on November 4 and 5.
गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा (रेट-2026) चार और पांच नवंबर को दो दिनों में चार सत्रों में आयोजित होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम इसी सप्ताह जारी किया जाएगा।
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प्रवेश प्रकोष्ठ के अनुसार, 44 नियमित और 15 स्ववित्तपोषित विषयों में शोध के लिए 826 फुलटाइम और 53 पार्टटाइम सहित कुल 879 सीटें अधिसूचित की गई हैं। इनके लिए 2818 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विषयवार आवेदनों में हिंदी 263 के साथ सबसे आगे है। शिक्षा शास्त्र और राजनीति विज्ञान में 229-229, विधि में 196, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में 173, वाणिज्य में 162, भूगोल में 147, समाजशास्त्र में 125, वनस्पति विज्ञान में 119 और प्राणि विज्ञान में 118 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम और प्रवेश पत्र से जुड़े अपडेट विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल dduguadmission.in पर उपलब्ध होंगे। संवाद ि
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