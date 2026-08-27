Gorakhpur News: दूषित पानी से मिली राहत, साफ पानी की आपूर्ति शुरू

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जलकल विभाग के श्रमिकों ने पाइपलाइन में लीकेज तलाशने के लिए परिसर में तीन स्थानों पर खोदाई की लेकिन कहीं लीकेज नहीं मिला। इसके बाद जलापूर्ति के स्रोत की पड़ताल की गई। पता चला कि परिसर में बौलिया रेलवे कॉलोनी स्थित पंप से पानी की आपूर्ति हो रही है। प्रभारी अवर अभियंता राकेश यादव के निर्देश पर अवर अभियंता सूर्यसेन मल्ल ने एक स्थान पर पाइपलाइन काटकर पूरी लाइन की वॉशिंग कराई।इसके बाद पाइपलाइन को जोड़कर जलापूर्ति बहाल कर दी गई। बुधवार शाम से पॉलिटेक्निक के आवासीय परिसर में स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू हो गई।इससे पहले मंगलवार को जलकल विभाग के प्रभारी सहायक अभियंता राकेश यादव, अवर अभियंता सूर्यसेन मल्ल और अवर अभियंता धीरज वर्मा ने परिसर का निरीक्षण किया था। ठेकेदार और प्लंबर के साथ पॉलिटेक्निक शिक्षक शिवकांत ठाकुर की मौजूदगी में जलापूर्ति पाइपलाइनों की जांच की गई थी।