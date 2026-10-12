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Gorakhpur News: विवादों के निपटारे के लिए मेडिएशन 3.0 की तैयारी शुरू

Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
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Preparations begin for Mediation 3.0 to resolve disputes.
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गोरखपुर। लंबित मामलों में शीघ्र न्याय की बजाय तारीख पर तारीख मिलने की बोझिल प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की तरफ से शुरू किया गया है। इसके तहत न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा।

डीएलएसए के इस सराहनीय प्रयास का नाम मेडिएशन 3.0 रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अभियान को प्रभावी बनाने, संबंधित विभागों के समन्वय और अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के जरिये निस्तारित कराने की रणनीति पर चर्चा को केंद्र में रखा जाएगा। संवाद
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