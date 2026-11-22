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निगम अधिकारियों के मुताबिक, अगले सप्ताह तक सेबी की ओर से सूची जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद निवेशकों के लिए बॉन्ड की बिक्री शुरू हो जाएगी।लिस्टिंग की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मर्चेंट बैंकर एके कैपिटल और टिप्सन की ओर से बिडिंग कराई जाएगी। इसके जरिये निवेशक बॉन्ड खरीद सकेंगे। बिक्री प्रक्रिया पूरी होने पर नगर निगम को 80 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी।इस रकम से गोलघर स्थित जलकल परिसर में प्रस्तावित बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा।नगर निगम की योजना इस कॉम्प्लेक्स को शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की है।इसमें शोरूम, फूड चेन और कॉर्पोरेट कार्यालयों के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे नगर निगम की आय बढ़ने के साथ गोलघर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।वित्त एवं लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि बॉन्ड की बिक्री की प्रक्रिया मर्चेंट बैंकरों के माध्यम से पूरी कराई जाएगी।लिस्टिंग के बाद निवेशकों के लिए बॉन्ड उपलब्ध होंगे और बिडिंग के जरिये इनकी बिक्री होगी। इससे प्रस्तावित परियोजना के लिए जरूरी धनराशि मिल सकेगी।्