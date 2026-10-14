Gorakhpur News: 15 अक्तूबर को 1100 कन्याओं का होगा सामूहिक पूजन

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इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश और योगी कमलनाथ भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थान प्रमुख शिवजी सिंह करेंगे, जबकि पुष्प दंत जैन स्वागताध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। आयोजन समिति के सदस्य बृजेश मणि मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा।उन्होंने कहा कि पहले चरण में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। दूसरे चरण में पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा। वहीं, तीसरे चरण में दोपहर 12:30 बजे से कन्या पूजन और कन्या भोज आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगरवासियों से कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है।आयोजन समिति के सदस्यों और सहयोगियों में विधायक प्रदीप शुक्ल, विधायक विपिन सिंह, विद्या मंदिर के हरे कृष्ण, भाजपा क्षेत्रीय कार्यसमिति के सदस्य एवं पूर्व पार्षद मनीष सिंह, कार्यक्रम संयोजक सोने का खरवार, विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री शीतल मिश्र, मनीष जैन, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष संध्या त्रिपाठी, वरिष्ठ समाजसेवी सुधा मोदी और डॉ. वाई. सिंह सहित अन्य लोग शामिल हैं।