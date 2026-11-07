स्मृतिशेष: चार बार नौकरी से बर्खास्त, एक महीने जेल में रहे, फिर भी नहीं थमा केएल गुप्ता का संघर्ष

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रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना कन्हैया लाल गुप्ता (केएल गुप्ता) के जीवन का सबसे अहम उद्देश्य रहा। इस लड़ाई में उन्हें चार बार नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा और एक महीने तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 110 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को उनके निधन के साथ ही भारतीय रेलवे के मजदूर आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।बांसगांव के रहने वाले केएल गुप्ता ने भारतीय सेना में 10 वर्षों तक सेवा दी। इसके बाद वर्ष 1946 में रेलवे की नौकरी शुरू की और जल्द ही पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) से जुड़ गए। 14 अप्रैल 1952 को पूर्वोत्तर रेलवे के गठन के समय से ही उन्होंने यूनियन के महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली। रेलकर्मियों के बीच उनकी स्वीकार्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह 67 बार महामंत्री चुने गए। हर बार ध्वनिमत से उनका निर्वाचन हुआ। वर्ष 2025 में उन्होंने महामंत्री का पद छोड़कर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली।

नरमू के मीडिया प्रभारी संजय मालवीय ने बताया कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरि के दौर में भी वह मजदूर आंदोलनों में सक्रिय रहे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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वर्ष 1981 में रेलवे सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वह हमेशा मुखर रहे। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता माना जाता था। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी प्रस्तावित किया गया था।