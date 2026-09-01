फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Gujarat Police nabbed the operator of a Jan Seva Kendra in Gola in a cyber fraud case.

Gorakhpur News: साइबर फ्रॉड के मामले में गोला के जनसेवा केंद्र संचालक को गुजरात पुलिस ने दबोचा

Tue, 01 Sep 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 01 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Gujarat Police nabbed the operator of a Jan Seva Kendra in Gola in a cyber fraud case.
- अमरेली की साइबर सेल ने रक्षाबंधन के दिन बसंतपुर पहुंचकर किया गिरफ्तार
विज्ञापन

- व्यक्तिगत खाते में आए थे करीब पांच लाख रुपये, दूसरे व्यक्ति को रकम सौंपने का आरोप
गोला। साइबर फ्रॉड के मामले में गुजरात के अमरेली जिले की साइबर सेल ने गोला थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी संतोष को रक्षाबंधन के दिन गिरफ्तार कर लिया। संतोष के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। घर में वृद्ध मां परमा देवी और एक बेटी है। संतोष आठवीं तक पढ़ा है और करीब पांच साल से जनसेवा केंद्र का संचालन कर रहा था।
ग्रामीणों के अनुसार संतोष रघुनाथपुर चौराहे पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से जुड़े कामकाज के साथ जनसेवा केंद्र चलाता था। स्थानीय स्तर पर वह लोगों के बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े काम करता था। इसी दौरान उसके व्यक्तिगत बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में होने का आरोप लगा है।
विज्ञापन

चीनी मिल चौकी प्रभारी आशुतोष वर्मा के अनुसार संतोष के खिलाफ ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित मामला दर्ज है। जांच में सामने आया कि उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में करीब पांच लाख रुपये आए थे। आरोप है कि खाते में रकम आने के बाद उसने उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया था। साइबर पुलिस ने मामले की जांच के दौरान संतोष के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार पूछताछ में संतोष ने रकम किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने की बात बताई है। हालांकि जिस व्यक्ति को उसने रुपये देने की बात कही है, वह फिलहाल फरार है। साइबर सेल उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खाते में रकम कहां से आई थी और साइबर ठगी के नेटवर्क में संतोष की वास्तविक भूमिका क्या थी। इधर, गुजरात की साइबर सेल मामले में जुड़े अन्य आरोपियों और रकम के पूरे लेनदेन की कड़ियां खंगाल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed