{"_id":"627363c84c67ec75b8251e53","slug":"gida-amin-suspended-for-obstruction-and-negligence-in-government-work","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सरकारी काम में बाधा व लापरवाही पर गीडा के अमीन निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 05 May 2022 11:12 AM IST