फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Fire caused by power lines at the fruit market; fire brigade brings it under control.

Gorakhpur News: फलमंडी में बिजली के तार से लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Mon, 12 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Fire caused by power lines at the fruit market; fire brigade brings it under control.
गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित फलमंडी में रविवार को बिजली के तार से आग लग गई। आग की चपेट में दुकान नंबर 17 और 18 के ऊपर टीनशेड पर रखे गत्ते आ गए। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फलमंडी रविवार को बंद थी। व्यापारी विजय कुमार सोनकर ने बताया कि मंडी बंद होने के कारण दुकानें नहीं खुली थीं। इसी दौरान दूसरी मंडी के लोगों ने टीनशेड के ऊपर रखे गत्तों में आग लगने की सूचना दी। इसके बाद तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। सूचना पर रामगढ़ताल थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बिजली विभाग से संपर्क कर बिजली आपूर्ति बंद कराई ताकि आग फैलने का खतरा कम किया जा सके।
विज्ञापन

इसके बाद दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई। फलमंडी में मुन्ना लाल और लालता प्रसाद की दुकानें नंबर 17 और 18 फल की दुकानें हैं। आग लगने की वजह बिजली के तार को बताया जा रहा है। ्
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed