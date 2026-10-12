Gorakhpur News: जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 6.8 लाख रुपये हड़पे, प्राथमिकी

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गुलरिहा। आवासीय जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 6.80 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपी बैनामे के दिन कचहरी से बहाना बनाकर भाग निकले। पीड़ित की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने शनिवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शाहपुर क्षेत्र के भगतपुरवा जंगल सालिकराम, पादरी बाजार निवासी दिलीप गिरी अपनी बहन रूपा देवी के लिए जमीन खरीदना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुलरिहा निवासी श्याम बिहारी से हुई। उसने बताया कि बनगाई में 580 वर्गफीट जमीन का सावित्री देवी से एग्रीमेंट कराया है।जमीन की कीमत 9.96 लाख रुपये तय हुई। दिलीप के मुताबिक, उन्होंने 28 नवंबर 2025 को श्याम बिहारी के खाते में 10 हजार रुपये भेजे। एक दिसंबर को सावित्री देवी को दो लाख रुपये का चेक और 20 हजार रुपये का दूसरा चेक दिया।सात दिसंबर को सुनील निषाद के गूगल पे पर 50 हजार रुपये भेजे।