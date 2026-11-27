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गोरखपुर। गोलघर में नामी कंपनी के ब्रांड का इस्तेमाल कर नकली दरवाजे बेचने का मामला सामने आया है। सेंचुरी कंपनी की शिकायत पर बुधवार को कैंट पुलिस ने वीनस सिनेमा परिसर स्थित जनता प्लाई हार्डवेयर एंड ग्लास में छापा मारा। दुकान से कंपनी के नाम और ब्रांड वाले छह संदिग्ध दरवाजे बरामद किए गए। पुलिस ने दुकानदार एहतेशाम हुसैन खान को हिरासत में लेकर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।सेंचुरी प्लाई बोर्ड इंडिया लिमिटेड की वैधानिक प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ चेतना खन्ना ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गोलघर स्थित दुकान पर उनकी कंपनी के नाम से नकली क्लब प्राइम डोर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने पहले इसकी जांच कराई, जिसमें सूचना सही पाई गई। इसके बाद एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता मांगी। शिकायत के आधार पर कैंट पुलिस की टीम ने बुधवार को दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान कंपनी के नाम से छह दरवाजे मिले। पुलिस ने सभी दरवाजों को कब्जे में लेकर बरामदगी की वीडियोग्राफी भी कराई।कैंट पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और 65 व ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 103 और 104 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि मामले में यह जांच की जा रही है कि दुकान पर कथित नकली दरवाजों की आपूर्ति कहां से की जा रही थी। इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।