Gorakhpur News: ट्रेन में बीमार बुजुर्ग महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 02:29 AM IST
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गोरखपुर। शनिवार को सत्याग्रह एक्सप्रेस में सफर कर रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। महिला की पहचान चंद्रमा देवी के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ आनंद विहार से सुगौली बिहार जा रही थीं।
महिला ट्रेन के ए-2 कोच में यात्रा कर रही थीं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के दौरान महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे के यात्री मित्र को दी। सूचना मिलते ही यात्री मित्र मौके पर पहुंचे और रेलवे चिकित्सक डॉ. पीके श्रीवास्तव को बुलाया गया। डॉ. श्रीवास्तव ने महिला की जांच की। जांच के बाद उन्होंने महिला को मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टर के अनुसार महिला को सीने में परेशानी थी और सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग परेशान हो गए। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। जीआरपी की ओर से मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की गई। इसके बाद एंबुलेंस की व्यवस्था कर महिला के शव को उनके गांव भेजा गया। परिजन शव को लेकर बिहार के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद कुछ समय तक स्टेशन पर भीड़ जुटी रही।
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महिला ट्रेन के ए-2 कोच में यात्रा कर रही थीं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के दौरान महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे के यात्री मित्र को दी। सूचना मिलते ही यात्री मित्र मौके पर पहुंचे और रेलवे चिकित्सक डॉ. पीके श्रीवास्तव को बुलाया गया। डॉ. श्रीवास्तव ने महिला की जांच की। जांच के बाद उन्होंने महिला को मृत घोषित कर दिया।
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डॉक्टर के अनुसार महिला को सीने में परेशानी थी और सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग परेशान हो गए। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। जीआरपी की ओर से मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की गई। इसके बाद एंबुलेंस की व्यवस्था कर महिला के शव को उनके गांव भेजा गया। परिजन शव को लेकर बिहार के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद कुछ समय तक स्टेशन पर भीड़ जुटी रही।
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