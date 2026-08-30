Gorakhpur News: प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की खेप पकड़ी

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रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3/4 के पश्चिमी छोर पर स्थित एफओबी के नीचे 10 पैकेज रखे होने की सूचना मिली। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट और अपराध सूचना शाखा की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच में रेलवे मार्का लगी 10 प्लास्टिक की बोरियां मिलीं जिनसे लहसुन की गंध आ रही थी। पार्सल कार्यालय में जांच कराने पर वाणिज्य अधीक्षक ने बताया कि सभी पैकेज गाड़ी संख्या 15005 से गोरखपुर से देहरादून भेजने के लिए बुक किए गए थे। प्रत्येक बोरी का वजन 52.3 किलोग्राम और कुल वजन 523 किलोग्राम पाया गया।लहसुन के नमूने में मोटा जावा और गुलाबी रंग के लक्षण मिले जिससे प्रथम दृष्टया इसके प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन होने की संभावना जताई गई। टीम ने करीब एक किलोग्राम लहसुन नमूने के रूप में सुरक्षित कर सील किया और बाकी माल को भी सुरक्षित बंद कराया। बरामद माल को प्रमाणिकता और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया। अधिकारियों के अनुसार लहसुन की अनुमानित कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1,56,900 रुपये है।कोटप्लेटफाॅर्म संख्या तीन पर जांच के दौरान 523 किलोग्राम प्रतिबंधित लहसुन पकड़ा गया। चाइनीज लहसुन 10 प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ था। इसकी अनुमानित कीमत एक लाख 56 हजार आंकी गई है। बरामद चाइनीज लहसुन को कस्टम विभाग को सौंपा गया है। - गिरजेश विश्वकर्मा, आरपीएफ प्रभारी