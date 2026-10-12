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Gorakhpur News: वाराणसी हाइवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, पिता की मौत, पुत्री समेत दो गंभीर

Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
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Collision between two motorcycles on Varanasi highway, father dies

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महावीर छपरा। गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर मरवड़िया कुआं चौकी के पास रविवार दोपहर करीब तीन बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिता-पुत्री समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पिता-पुत्री की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई।

बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार गांव निवासी प्रमोद सिंह अपनी बेटी महक के साथ गोरखपुर से गांव लौट रहे थे। वे मरवड़िया कुआं चौकी के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की मदद से घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। पिता-पुत्री की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान प्रमोद सिंह की मौत हो गई। थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया।
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