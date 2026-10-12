Gorakhpur News: वाराणसी हाइवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, पिता की मौत, पुत्री समेत दो गंभीर

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बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार गांव निवासी प्रमोद सिंह अपनी बेटी महक के साथ गोरखपुर से गांव लौट रहे थे। वे मरवड़िया कुआं चौकी के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की मदद से घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। पिता-पुत्री की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान प्रमोद सिंह की मौत हो गई। थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया।