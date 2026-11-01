गोरखपुर: चौरीचौरा में सीएम योगी बोले- सपा सरकार में यूपी बना था अपराध का गढ़, भाजपा ने विकास से बदली तस्वीर

59.44 करोड़ से बने भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री चौरीचौरा में 59.44 करोड़ रुपये की लागत से बने भोपा बाजार (समपार संख्या 147बी) रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुल 287.56 करोड़ रुपये की 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोग दूर भागते थे, लेकिन अब प्रदेश की पहचान बदल गई है। यहां कर्फ्यू और दंगों की जगह उत्सव का माहौल है।

सपा सरकार में हुए 1500 दंगे, भाजपा ने माफिया को मिट्टी में मिलाया

सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की चार बार की सरकार में प्रदेश में 1500 दंगे हुए। सपा सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया की व्यवस्था दी थी। उस दौरान गुंडे गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे और व्यापारियों को लूटते थे। बेटियों की सुरक्षा भी खतरे में रहती थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज और वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं से विकास को गति दी है। अब माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने या किसी बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर सकता।

किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं कांग्रेस और सपा के लोग

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय 'देख सपाई, बिटिया घबराई' का नारा चलता था। व्यापारी व्यापार करने से डरते थे और त्योहारों से पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। महीनों तक कर्फ्यू और दंगे होते थे। उन्होंने कहा कि सपा का मतलब बदमाशों को संरक्षण देना और भाजपा का मतलब बदलाव का सारथी बनना है।

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। 46 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का अवसर मिला है। गरीबों को आवास, शौचालय, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। जनधन खातों और डिजिटल लेनदेन से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है।