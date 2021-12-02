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- चंपा देवी पार्क में टैबलेट वितरण समारोह में बोले सीएम योगी, सपा पर हमला, बोले-2017 से पहले भर्तियों में मुन्ना भाई और सैफई सिंडिकेट का था राज- नकल माफिया और पेपर लीक करने वालों पर आजीवन कारावास, एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान- मतदाता बनना और मतदान करना राष्ट्रीय कर्तव्य, स्वगणना भी करेंसंवाद न्यूज एजेंसीगोरखपुर। माफिया को मिट्टी में मिलाने के बाद अब युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले नशे के सौदागरों की बारी है। नशे का कारोबार कर नौजवानों का कॅरिअर तबाह करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उनका अपना कॅरिअर भी तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा प्रदेश के विकास में लगनी चाहिए, लेकिन नशे के सौदागर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री ने 23 विद्यार्थियों अपने हाथों से टैबलेट दिया और कार्यक्रम समापन के बाद विद्यार्थियों के साथ सेल्फी भी ली।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को चंपा देवी पार्क में आयोजित टैबलेट वितरण समारोह में यह चेतावनी दी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम में टैबलेट को युवाओं की चलती-फिरती यूनिवर्सिटी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें इंफोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक मुफ्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। युवा साथी एप के जरिये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा योजना, छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप समेत केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2021 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सरकार ने दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का संकल्प लिया था। पहले चरण में 60 लाख युवाओं को इसका लाभ मिला। आईआईएम लखनऊ के अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस पहल का लाभ तीन करोड़ लोगों तक पहुंचा और 46 प्रतिशत युवाओं ने अपने परिवार में पहली बार डिजिटल उपकरण देखा। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग पर दूसरे चरण में 25 लाख युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। लखनऊ में 50 हजार युवाओं को वितरण के बाद गोरखपुर में यह दूसरा बड़ा कार्यक्रम है। गोरखपुर मंडल के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट देने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीन गुना हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में भी तीन गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनसे 65 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने युवाओं से इन अवसरों का लाभ उठाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने युवाओं को लोकतंत्र में उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। कहा कि मतदाता बनना और मतदान करना प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वगणना जरूर करें।बॉक्सरील नहीं, अपना फ्यूचर स्क्रॉल करें युवामुख्यमंत्री ने युवाओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी। कहा कि तकनीक का उपयोग करें, लेकिन उसे खुद पर हावी न होने दें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज सच नहीं होती। किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचें और डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि रील देखने के लिए बेशक 30 सेकंड दें, लेकिन अपनी स्किलिंग के लिए रोज 30 मिनट से तीन घंटे जरूर निकालें। फीड नहीं, बल्कि अपना फ्यूचर स्क्रॉल करें।बॉक्सगुंडों को कुचल दिया जाएगामुख्यमंत्री ने दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जुलूस में निर्दोष बच्चे को कुचलने वाले गुंडों को भी कुचल दिया जाएगा। प्रदेश में अराजकता और गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भर्तियों पर मुन्ना भाई और सैफई सिंडिकेट का राज था। नौकरियों में धांधली और पेपर लीक आम बात थी। उनकी सरकार ने नकल माफिया और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास, एक करोड़ रुपये जुर्माने और पैतृक संपत्ति जब्त करने का सख्त कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि अब प्रदेश में पारदर्शी तरीके से फटाफट भर्तियां हो रही हैं।