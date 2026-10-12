Gorakhpur News: शक्ति और शिव की आराधना का अद्भुत संगम, मां दुर्गा के दरबार में विराजेंगे महाकाल

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जानकारों के सानिध्य में होने वाले इस आयोजन के जरिये श्रद्धालुओं को गोरखपुर में ही उज्जैन के महाकाल मंदिर की आराधना पद्धति की झलक देखने को मिलेगी। समिति पिछले 37 वर्षों से नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना करती आ रही है। इस बार आयोजन को विशेष बनाने के उद्देश्य से मां दुर्गा के दरबार में बाबा महाकाल का शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शिवलिंग तैयार हो चुका है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को विशेष पूजन के साथ महाआरती और भस्म आरती की जाएगी। आयोजकों के अनुसार, गोरखपुर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। मां दुर्गा की पूजा के साथ महाकाल की आराधना श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी।समिति के सदस्य प्रिंस सिंह ने बताया कि समिति की खास बात यह है कि इसमें किसी एक सदस्य को अध्यक्ष या कोई अन्य विशिष्ट पद नहीं दिया गया है। सभी सदस्य बराबर की भागीदारी के साथ आयोजन की जिम्मेदारी निभाते हैं। डब्लू चौहान, रिंकू गौड़, किशन चौहान, आयुष सिंह (लकी), प्रिंस सिंह और अंकुर कुशवाहा के सौजन्य से यह आयोजन किया जा रहा है। समिति के सदस्य मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना और महाकाल के शिवलिंग की पूजा-अर्चना को भव्य रूप देने की तैयारियों में जुटे हैं।