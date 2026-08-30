Gorakhpur News: स्टेशन परिसर से 12 वाहनों का चालान

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स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार और परिसर में वाहन खड़े होने से यात्रियों के आवागमन में परेशानी हो रही थी। कई बार प्रवेश मार्ग पर जाम जैसी स्थिति भी बन रही थी। आपात स्थिति में एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों के आवागमन में भी बाधा की आशंका बनी रहती है। आरपीएफ इंस्पेक्टर कन्हैया सिंह और उपनिरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने बताया कि स्टेशन परिसर में अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करना नियमों के विपरीत है। ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।