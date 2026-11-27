बजट से तुलना में कहां है फिल्म?

फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के पहले दिन 5,451 शो चल रहे हैं। इस फिल्म का बजट मीडिया रिपोर्ट्स में 60 से 70 करोड़ रुपये के करीब बताया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस के गणित के हिसाब से देखें तो अगर कोई फिल्म पहले दिन अपनी लागत का दस फीसदी कमाती है तो यह औसत कमाई कही जाती है। 20 फीसदी अच्छी शुरुआत। इससे अधिक का कलेक्शन फिल्म के उज्जवल बॉक्स ऑफिस का संकेत हो सकता है। शुरुआती आंकड़ों में तो 'ये प्रेम मोल लिया' औसत श्रेणी से काफी पीछे है। हालांकि, पूरी तस्वीर रात दस बजे तक अंतिम आंकड़े आने पर ही स्पष्ट हो सकेगी।