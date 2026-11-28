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दरअसल, मुंबई में शुक्रवार शाम को मेटा का एक इवेंट हुआ, जिसमें किंग खान फिल्ममेकर करण जौहर के साथ पहुंचे थे। इसी इवेंट में शाहरुख ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने 'किंग' में 61 साल के हीरो के तौर पर दिखने का फैसला किया। सिर्फ इतना ही ही, इस दौरान उन्होंने अपनी ऑनस्क्रीन रोमांटिक छवि, उम्र और फीमेल को-स्टार्स के साथ उम्र के अंतर पर भी खुलकर बात की। विज्ञापन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में शाहरुख का लुक भी काफी अलग नजर आ रहा है। अभिनेता ने इस बार अपने बालों को ग्रे लुक दिया है और पर्दे पर अपनी उम्र के किरदार को निभाने का फैसला किया है। हाल ही में उन्होंने इसकी वजह भी बताई है।

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क्या बोले शाहरुख खान?

शाहरुख खान ने इवेंट में कहा, 'मैं हमेशा से हीरो बनना चाहता था। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता। इसलिए जब मुझे हीरो बनने का मौका मिला, तो मैं उसे बहुत खास मानता हूं। मेरे जैसे साधारण दिखने वाले इंसान के लिए यह मौका काफी मायने रखता है।'

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कैसे शाहरुख को हुआ अपनी उम्र का एहसास?

शाहरुख ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपनी उम्र और उनकी फीमेल को-स्टार्स की उम्र के बीच का अंतर महसूस होने लगा था। किंग ने कहा, 'मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, जिसका नाम नहीं बताऊंगा। न ही डायरेक्टर और हीरोइन का नाम बताऊंगा, लेकिन करण जानते हैं। मैं हीरोइन के सामने खड़ा होकर अपना एक शानदार रोमांटिक डायलॉग बोल रहा था। मैं कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी आंखों में खो जाना चाहता हूं। तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने पूरी दुनिया देख ली है।'



इसके बाद शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसी रोमांटिक बात के बीच उन्हें लगा कि कहीं वह अपनी को-स्टार से यह भी न पूछ बैठें कि कल के लिए उसका मैथ्स का होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, बेटी। इसी तरह उन्हें अपनी उम्र और साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों की उम्र के अंतर का एहसास होने लगा।

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