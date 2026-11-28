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विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करने से भी पीछे नहीं हटते। इस बीच सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता कड़ी सुरक्षा के बीच एक नन्हे फैन से मिलते नजर आ रहे हैं। इस छोटे से मुलाकात के पल ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है।

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सलमान ने की नन्हे फैन से मुलाकात

वायरल वीडियो में सलमान खान ब्लैक शर्ट और पैंट पहने नजर आ रहे हैं। उनके आसपास सुरक्षाकर्मियों की एक बड़ी टीम मौजूद है। अभिनेता के साथ सुरक्षा का कड़ा इंतजाम दिखाई दे रहा है। तभी अभिनेता हाथ के इशारे से किसी को अपनी तरफ बुलाते हुए नजर आये हैं और दूसरी तरफ से एक एक छोटा बच्चा उनकी ओर आता नजर आता है।



बच्चे को सलमान खान के करीब आते देख वहां मौजूद लोगों की नजरें भी इस पल पर टिक जाती हैं। इसके बाद दबंग खान उससे बात करते हैं और किस करते हुए अपना प्यार लुटाते हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी इस पर जमकर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।

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