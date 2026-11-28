{"_id":"6b0a72b4782f38dd9c07a0d6","slug":"ramayana-part-1-namit-malhotra-reacts-to-ravana-glorification-claims-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: 'हमने उसे अच्छा नहीं दिखाया', रावण का महिमामंडन के आरोपों पर नमित मल्होत्रा का जवाब, यश पर कही ये बात","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन



रावण के महिमामंडन पर क्या बोले नमित मल्होत्रा?

हाल ही में नमित मल्होत्रा ने डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात की।



नमित ने कहा, 'हमने रावण को अच्छा नहीं दिखाया है। लोगों ने क्या देखा है कि यश एक सुपरस्टार हैं और उन्हें यश की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। रावण ने पूरी फिल्म में कोई अच्छा काम नहीं किया है। उसने सब कुछ तहस-नहस किया और इतना आतंक मचाया कि उस आतंक को खत्म करने के लिए प्रभु श्रीराम को आना पड़ा।' विज्ञापन नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी दमदार कमाई कर रही है। लेकिन इन सबके बीच कई लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि फिल्म में रावण का महिमामंडन करने की कोशिश की गई है। अब इन आरोपों पर नमित ने रिएक्शन दिया है।

Trending Videos

रावण की पूरी कहानी दिखाना चाहते थे मेकर्स

नमित ने आगे कहा कि फिल्म बनाने के पीछे उनका मकसद एक ऐसी कहानी दिखाना था, जिससे हर कोई जुड़ सके।



निर्माता ने कहा, 'हम चाहते हैं कि लोग समझें कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है, जो हर किसी के लिए है। रावण की कोई तारीफ नहीं की गई है। हमने सिर्फ उसकी यात्रा दिखाई है कि जब वह बच्चा था, तब कैसा था और वह रावण कैसे बना। वह दशानन था और बचपन में इतना शक्तिशाली क्यों बना? एक सबसे अहम बात, जो आज तक किसी ने नहीं पूछी, वह यह है कि अगर रावण इतना बुरा था, तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने उसे वरदान क्यों दिया? अगर भगवान ने खुद उसे वरदान दिया था, तो उसने कुछ तो ऐसा किया होगा, जिसकी वजह से उसे भगवान से वरदान मिला।'