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विज्ञापन बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या एक बार फिर अपनी पारिवारिक और रोमांटिक कहानी के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी की नई जोड़ी नजर आने वाली है। अब फिल्म की रिलीज से पहले इसके सर्टिफिकेशन और रनटाइम से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है।

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कितना है 'ये प्रेम मोल लिया' का रनटाइम?

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'ये प्रेम मोल लिया' को यू/ए सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि सूरज बड़जात्या की फिल्मों को आमतौर पर यू सर्टिफिकेट मिलता रहा है, ऐसे में इस बार फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट मिलना चर्चा में है। इससे पहले उनकी फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' को भी यू/ए सर्टिफिकेट मिला था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान और अभिषेक बच्चन नजर आए थे।



रिपोर्ट के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' की कुल अवधि 2 घंटे 53 मिनट है। इसके साथ ही यह सूरज बड़जात्या के करियर की तीसरी सबसे लंबी फिल्म बन गई है। इससे पहले 'हम आपके हैं कौन' 3 घंटे 13 मिनट और 'मैंने प्यार किया' 3 घंटे 4 मिनट की अवधि के साथ इस सूची में शामिल हैं।

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पूरी हुई फिल्म की शूटिंग

आयुष्मान खुराना और शरवरी की फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसे लोगों से मिला-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। इससे पहले शूटिंग पूरी होने के बाद आयुष्मान ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सूरज बड़जात्या, राजश्री प्रोडक्शंस, महावीर जैन और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म को दर्शकों और उनके परिवारों के सामने लाने के लिए उत्साहित हैं।



'ये प्रेम मोल लिया' को हिमेश रेशमिया का म्यूजिकल प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। फिल्म में संगीत की अहम भूमिका होगी। सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के अलावा सौम्या टंडन, सीमा पाहवा और स्वानंद किरकिरे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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