वायरल वीडियो: फ्लाइट में सोनू निगम को मिला सरप्राइज, सिंगर को फैंस का तोहफा, सोशल मीडिया पर डाला भावुक पोस्ट
- सिंगर सोनू निगम की आवाज का जादू आसमान पर भी छा गया।
- यात्रा के दौरान फ्लाइट में सोनू निगम का स्वागत फैंस ने खास अंदाज में किया।
- इस खास मूमेंट का वीडियो सिंगर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
विस्तार
सिंगर सोनू निगम की आवाज के लाखों फैंस हैं। इसका एक उदाहण हाल ही में एक फ्लाइट में देखने को मिला। सिंगर जब सफर कर रहे थे तब उनसे साथ बैठे यात्रियों ने कुछ उनके लिए कुछ खास किया। यह पल सोनू के लिए काफी खास है।
फैंस ने दिया सिंगर को सरप्राइज
सोनू निगम शुक्रवार को रायपुर से मुंबई जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ बैठे यात्री सिंगर के गाने गुनगुनाने लगे। इसके बाद प्लेन के अंदर का माहौल संगीतमय हो गया। इस पल को देख सिंगर भी भावुक हो गए। उन्होंने इन खास लमहों को कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद सोनू ने खुद भी ‘मैं हूं न’ 'तुझे लगे ना नजरिया' और 'कल हो ना हो' सुनाया।
साइन मिलने के बाद भी बैठे रहे यात्री
इस खास वीडियो को सोनू ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को साथ साझा किया। अपने पोस्ट किये गए वीडियो के साथ सोनू निगम ने अपने पोस्ट को खूबसूरत कैप्शन दिया। उन्होंने लिखा, ‘सीट बेल्ट का साइन बंद हो चुका है और फिर भी वे बैठे हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि वे शो टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा प्यार, जो सिर्फ सपनों में होता है। आप सभी का शुक्रिया।’
बेटे निवान पर की थी बात
बीते दिनों सोनू निगम ने बेटे निवान के बारे में एक भावुक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, ‘एक गोल-मटोल छोटे बच्चे से लेकर फिट और दुबले-पतले युवा बनने तक का उसका सफर शानदार रहा है। कभी वह अपने पिता के सामने गाना गाने में भी बहुत शर्माता था, लेकिन आज वह अपने शानदार वोकल कोच से सीखी गई एक्सरसाइज रोजाना 16 घंटे तक करता है। इतना ही नहीं, वह मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर पू बेयर के साथ स्टूडियो में एक ही टेक में रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। निवान ने हमारे परिवार को बहुत खुश और आभारी महसूस कराया है।'
सोनू निगम का वर्कफ्रंट
सोनू निगम के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'बंटवारा 1947' के गाने 'तब्बसुम' को अपनी आवाज दी है। इस गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। इसके अलावा सोनू ने फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' के गाने 'तुझ में बसी मेरी जान' को भी गाया है। इस गाने का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है और इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं।
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