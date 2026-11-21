बेटे निवान पर की थी बात

बीते दिनों सोनू निगम ने बेटे निवान के बारे में एक भावुक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, ‘एक गोल-मटोल छोटे बच्चे से लेकर फिट और दुबले-पतले युवा बनने तक का उसका सफर शानदार रहा है। कभी वह अपने पिता के सामने गाना गाने में भी बहुत शर्माता था, लेकिन आज वह अपने शानदार वोकल कोच से सीखी गई एक्सरसाइज रोजाना 16 घंटे तक करता है। इतना ही नहीं, वह मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर पू बेयर के साथ स्टूडियो में एक ही टेक में रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। निवान ने हमारे परिवार को बहुत खुश और आभारी महसूस कराया है।'