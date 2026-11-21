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विज्ञापन कभी-कभी छोटे-छोटे पल ही सबसे बड़ी मुस्कान लाते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। वह अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ बाहर गए थे। वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक शुक्रवार को सिद्धार्थ और कियारा को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया। कियारा, जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, अपने पति के साथ काफी खुश नजर आ रही थीं। इस बीच कियारा कार में बैठ गईं जबकि सिद्धार्थ एक छोटी फैन से मिलने के लिए रुक गए। बच्ची अपने पिता की गोद में थी और सिद्धार्थ ने खुशी-खुशी उनके साथ फोटो खिंचवाई। मगर उस बच्ची ने इस पल को और भी खास बना दिया।

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कैसा था अभिनेता का रिएक्शन?

अभिनेता के बगल में खड़े होकर, बच्ची ने उनके गाल पकड़े और उन्हें एक प्यारा सा किस कर दिया। सिद्धार्थ को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर उनका रिएक्शन बहुत ही प्यारा था। वे मुस्कुरा उठे और बोले, 'कितनी प्यारी है!' इसके बाद वह अपनी कार की ओर चले गए।

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