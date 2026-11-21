मेडिकल टेस्ट का वीडियो भी किया शेयर

बीते दिनों कैनन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो भी साझा किया था। इसमें वह सीटी स्कैन करवाने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लिप में, एक मेडिकल प्रोफेशनल उनसे पूछते हुए सुनाई दे रहे हैं, ‘क्या आपने पहले कभी सीटी स्कैन करवाया है?’ बताते चलें साल 2012 में कैनन को ल्यूपस नामक एक ऑटोइम्यून बीमारी का पता चला था।

क्या है ल्यूपस बीमारी ?

निक कैनन को ल्यूपस नाम की बीमारी में पिछले 16 साल से घेर रखा है। इस बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला करती है। इस स्थिति के कारण शरीर के कई हिस्सों में सूजन हो सकती है, जिनमें जोड़, त्वचा, गुर्दे, रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े शामिल हैं।