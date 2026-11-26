हरीश द्विवेदी का गुस्सा भी फूटा

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार इंचार्ज हरीश द्विवेदी ने भी कॉमेडियन की आलोचना की है। उन्होंने छठ पूजा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी मनाया जाता है। द्विवेदी ने कहा, 'सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, छठ पूरे देश और दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह बहुत पवित्र त्योहार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोग उन लोगों में से हैं, जो उगते और डूबते दोनों सूरज को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है और कोई भी ऐसी बात कहे, इस त्योहार के बारे में इस तरह से बोलना निंदनीय है। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए'।



संजय सरावगी बोले- माफ नहीं किया जा सकता

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पटना में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कॉमेडियन की माफी को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक त्योहार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को हास्य नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, 'बहुत घटिया है यह। मुझे नहीं पता कि ऐसी सोच कहां से आती है या कोई खुलेआम ऐसे विचार कैसे जाहिर कर सकता है। ये टिप्पणी माफ करने लायक नहीं है। पटना में FIR भी दर्ज हो चुकी है। यश माहेश्वरी ने माफी मांग ली है, लेकिन ऐसे कमेंट्स माफ नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ऐसी चीज नहीं है जिसे ह्यूमर या मजाक कहकर टाला जा सके'।