यश माहेश्वरी टिप्पणी विवाद: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का फूटा गुस्सा, बोले- इस बयान पर मुझे शर्म आ रही है
- Yash Maheshwari Chhath Remarks Row: स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी अपनी एक टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं।
- उन्होंने लोक आस्था के पर्व छठ और सिंदूर परंपरा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यश पर गुस्सा फूटा है। कई अन्य राजनीतिक दिग्गजों ने भी नाराजगी जाहिर की है।
विस्तार
स्टैंडअप कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर यश माहेश्वरी ने छठ पर्व और बिहार में महिलाओं के नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा पर बेहद फूहड़ टिप्पणी की है। इसे लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। वहीं, यश के आपत्तिजनक बयान का सियासी जगत में भी खूब विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमेडियन को आड़े हाथों लिया है।
टिप्पणी पर राजनीतिक हस्तियों ने की कड़ी निंदा
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहारी महिलाओं के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडियन यश की कड़ी निंदा की है। कई अन्य नेताओं ने भी यश की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है। इसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने धार्मिक परंपराओं, महिलाओं की गरिमा और सिंदूर की रस्म से जुड़ी टिप्पणियों पर गुस्सा जताया है।
'सिर कलम कर दिया जाता'
गिरिराज सिंह ने यश माहेश्वरी की टिप्पणी को निंदनीय बताया और हिंदू समुदाय से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'यश माहेश्वरी ने छठ के बारे में जो कहा, वह निंदनीय है। अगर कोई मुसलमानों, पैगंबर मुहम्मद या ईसाई धर्म के बारे में ऐसा ही कोई कमेंट करता, तो इसके गंभीर नतीजे होते। बदकिस्मती से, भारत में लोगों ने धर्म को जाति के आधार पर बांट दिया है और इन बंटवारे का फायदा उठाते रहे हैं। हालांकि, वह समय बीत चुका है और अब ऐसे कमेंट्स को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उस पर मुझे शर्म आ रही है। उन्हें हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कमेंट किया होता, तो उनका सिर कलम कर दिया जाता'।
हरीश द्विवेदी का गुस्सा भी फूटा
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार इंचार्ज हरीश द्विवेदी ने भी कॉमेडियन की आलोचना की है। उन्होंने छठ पूजा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी मनाया जाता है। द्विवेदी ने कहा, 'सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, छठ पूरे देश और दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह बहुत पवित्र त्योहार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोग उन लोगों में से हैं, जो उगते और डूबते दोनों सूरज को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है और कोई भी ऐसी बात कहे, इस त्योहार के बारे में इस तरह से बोलना निंदनीय है। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए'।
संजय सरावगी बोले- माफ नहीं किया जा सकता
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पटना में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कॉमेडियन की माफी को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक त्योहार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को हास्य नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, 'बहुत घटिया है यह। मुझे नहीं पता कि ऐसी सोच कहां से आती है या कोई खुलेआम ऐसे विचार कैसे जाहिर कर सकता है। ये टिप्पणी माफ करने लायक नहीं है। पटना में FIR भी दर्ज हो चुकी है। यश माहेश्वरी ने माफी मांग ली है, लेकिन ऐसे कमेंट्स माफ नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ऐसी चीज नहीं है जिसे ह्यूमर या मजाक कहकर टाला जा सके'।