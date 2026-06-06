फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   When Nana Patekar Actually Slapped Madhu While Shooting And In Reflex Actress Also Slapped Him

नाना पाटेकर: जब सच में एक्ट्रेस को मार दिया था थप्पड़, रिएक्शन जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; पढ़ें किस्सा

Thu, 08 Oct 2026 08:20 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 08 Oct 2026 08:20 AM IST
सार

Nana Patekar: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे। 75 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हाल ही में नाना की हिट फिल्म ‘यशवंत’ में उनके साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने एक किस्सा शेयर किया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए थे। 

विज्ञापन
When Nana Patekar Actually Slapped Madhu While Shooting And In Reflex Actress Also Slapped Him
नाना पाटेकर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नाना पाटेकर अपनी इंटेंस एक्टिंग और गुस्सैल स्वभाव के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहे। ऐसा ही एक किस्सा साल 1997 की फिल्म ‘यशवंत’ के दौरान हुआ था, जब उन्होंने एक सीन में अपनी को-स्टार को सच में थप्पड़ मार दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो और भी चौंकाने वाला था।

विज्ञापन

एक्ट्रेस ने याद किया किस्सा
‘यशवंत’  फिल्म में एक्ट्रेस मधु और नाना पाटेकर पति-पत्नी के रोल में थे, जिसे अनिल मट्टू ने डायरेक्ट किया था। हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में मधु ने इस घटना को याद किया और बताया कि सीन में उन्हें रोना था, लेकिन जब उन्होंने ग्लिसरीन इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो नाना ने मना कर दिया।

विज्ञापन
Trending Videos

When Nana Patekar Actually Slapped Madhu While Shooting And In Reflex Actress Also Slapped Him
नाना पाटेकर और मधु - फोटो : सोशल मीडिया

क्या है पूरी कहानी? 
मधु ने कहा कि नाना के साथ काम करने से वह एक ज्यादा नेचुरल और इमोशनल एक्टिंग करने लगीं। उन्होंने बताया, ‘नाना पाटेकर के साथ काम करते हुए मैं मेथड एक्टर बन गई थी। एक सीन में मुझे ग्लिसरीन इस्तेमाल करना था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि इसे महसूस करो, आंसू अपने आप आने चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तब उन्होंने मुझे सच में थप्पड़ मार दिया। उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ गए।’

यह खबर भी पढ़ें: नाना पाटेकर: कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, मात्र 750 रुपये में की थी शादी; पढ़ें किस्से

विज्ञापन

When Nana Patekar Actually Slapped Madhu While Shooting And In Reflex Actress Also Slapped Him
नाना पाटेकर और मधु - फोटो : सोशल मीडिया

मधु के रिएक्शन ने सबको चौंकाया 
मधु ने कहा कि इसके बाद उन्हें काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि रिहर्सल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ‘मैं उन पर बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि हमने पहले रिहर्सल किया था और तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उनका अचानक थप्पड़ मारना मुझे चौंका गया। और मैं भी बहुत गुस्सैल हूं, इसलिए मैंने उन्हें तुरंत वापस थप्पड़ मार दिया।’
 

हालांकि इस घटना के बावजूद, मधु ने साफ किया कि नाना पाटेकर उनके साथ रूड नहीं थे। उनके मुताबिक, नाना सिर्फ तब अपनी नाराजगी जताते थे, जब उन्हें लगता था कि वह अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकती हैं।

यह खबर भी पढ़ें: नाना पाटेकर: रंगमंच से बॉलीवुड तक... शानदार रहा अभिनेता का सफर; 'गमन' से 'वेलकम' तक इन फिल्मों में किया काम

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed