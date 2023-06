तमिल सुपरस्टार दलपति विजय अपनी आगामी फिल्म 'लियो' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज कर रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबर्दस्त क्रेज बना हुआ है। पिछले दिनों 'लियो' के मेकर्स ने तमिल सुपरस्टार का नया लुक जारी किया था, जो काफी दिलचस्प था। अब स्टूडेंट्स के सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विजय ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

विजय का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

विजय साउथ सिनेमा का एक लोकप्रिय नाम है और उनके काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं। इन दिनों अपनी आगामी फिल्म लियो को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मेकर्स ने ‘लियो’ में अभिनेता के लुक को रिवील कर के दर्शकों को एक बड़ा तोहफा दिया। अब कुछ समय पहले विजय को तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम से विजय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह वह छात्रों के साथ भीड़ के बीच बैठे देखे जा सकते हैं।

