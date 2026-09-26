पोस्टर रिलीज: रणबीर-आलिया के बाद अब सामने आया विक्की का लुक, कब रिलीज होगी संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’?

फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का पांचवा पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में विक्की कौशल का लुक दिखाया है। मेकर्स ने इससे पहले रणबीर कपूर का आलिया भट्ट का लुक फैंस को दिखाया था। इस पोस्टर में विक्की रेट्रो राउडी लुक में दिखाई दे रहे हैं।

फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का यह चौथा पोस्टर है। इस पोस्टर में विक्की कौशल काफी गुस्से भरे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पिछले पोस्टर की तरह ही यह पोस्टर भी अभिनेता को रेट्रो लुक को दिखा रहा है। विक्की सिगरेट और लाइटर के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं'

रणबीर- आलिया का लुक हो चुका है रिलीज

गुरुवार को फिल्म 'लव एंड वॉर' का पहला पोस्टर रिलीज हुआ। इसमें रणबीर कपूर का लुक दिखाया गया था। इस पोस्टर में वह एक हाथ से ड्राइव कर रहे थे। वहीं उनका दूसरा हाथ जख्मी था और उससे खून बह रहा था। बता दें कि भंसाली की यह कहानी पुराने दौर में सेट है। वहीं शुक्रवार को फिल्म का तीसरा पोस्टर और दूसरा लुक रिलीज हुआ। इसमें आलिया भट्ट थीं। इस पोस्टर में उन्हें कुर्सी पर अदाओं के साथ बैठे हुए दिखाया गया था। वहीं उनके बैकग्राउंड में पुराने दौर का क्लब दिखा, जहां एक स्टेज के आस पर कई लोग खड़े हुए हैं। पोस्टर को देखते हुए लग रहा है कि उनका किरदार किसी कैबरे डांसर निभाने वाली हैं।