बिग बॉस 20: सलमान खान लगाएंगे रीति की क्लास, अजय देवगन पहुंचेंगे बनकर मेहमान, क्यों खास है वीकेंड का वार?

आम्रपाली ने बताया कौन है घर में असली एक्टर?

भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे घर के सभी मसलों पर काफी कुछ बोलती हैं। इस हफ्ते भी घर में हुए हंगामे पर उन्होंने अपनी राय रखी। बिग बॉस 20 के वायरल हुए प्रोमो में वह एक्टर्स और उनकी एक्टिंग पर काफी कुछ बोलती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, ‘यहां सभी एक्टर्स हैं, एक्टिंग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कि तुम लीड रोल करते हो, छोटे एक्टर हो, मेरी मिमिक्री करते हो, कोई फुटेज की बात करता है तो मेरे तन बदन मैं आग लग जाती है।’