लव एंड वॉर: आलिया भट्ट के लुक पर फिदा हुईं जीनत अमान, 70s की अभिनेत्री ने तारीफ में कही ये बात

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जिन्हें देख के पता चलता है कि अभिनेत्री फिल्म में डांसर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती हैं। आलिया का लुक वायरल होते ही कई सितारों ने उनकी तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा जीनत अमान की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान खींचा। विज्ञापन संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'लव एंड वॉर' का दर्शक बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। यह मूवी अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है। ऐसे में मेकर्स लगातार इसका बज बना रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऐसे में गुरुवार को मेकर्स ने पहले रणबीर के किरदार के पोस्टर जारी किए और फिर शुक्रवार को आलिया भट्ट के पोस्टर रिलीज किए गए।

आलिया के लुक ने जीता जीनत अमान का दिल

जीनत अमान ने पहले आलिया भट्ट के कैबरे लुक वाले पोस्टर पर कमेंट करते हुए अभिनेत्री की तारीफ की। दिग्गज एक्ट्रेस ने लिखा, 'वाह आखिरकार संजय लीला भंसाली ने शो गर्ल को पेश कर ही दिया।' इसके बाद आलिया ने भी जीनत अमान के कमेंट का जवाब दिया।



एक्ट्रेस ने लिखा, 'थैंक यू सो मच जीनत मैम। हमने सेट पर आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें की, इसलिए ये एक्सट्रा स्पेशल लग रहा है।' सिर्फ इतना ही नहीं, जीनत अमान ने आलिया को पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया और उसके कैप्शन में लिखा, '70 का दशक वापस आ गया है और कैबरे इससे बेहतर कभी नहीं लगा।'

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इन सितारों ने भी की आलिया के लुक की तारीफ

जीनत अमान के अलावा कई अन्य सितारों ने भी आलिया भट्ट के लुक की तारीफ की। उनकी मां सोनी राजदान ने लिखा, 'डायनामाइट।' ऐल्फा में उनकी को-स्टार रहीं शरवरी ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आइकॉनिक।' सास नीतू कपूर ने लिखा, 'अब दोबारा नहीं।' इनके अलावा रिद्धिमा कपूर, भूमि पेडनेकर सहित और सितारों को एक्ट्रेस का लुक पसंद आया।

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