लव एंड वॉर: आलिया भट्ट के लुक पर फिदा हुईं जीनत अमान, 70s की अभिनेत्री ने तारीफ में कही ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 26 Sep 2026 12:51 PM IST
सार
Zeenat Aman Praise Alia Bhatt Look: अभिनेत्री आलिया भट्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'लव एंड वॉर' से अपने लुक की झलक फैंस को दिखाई। इस पर दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान ने भी रिएक्शन दिया और आलिया की तारीफ की। आइए जानते हैं कि 70 के दशक की अभिनेत्री ने क्या कहा।
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विस्तार
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'लव एंड वॉर' का दर्शक बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। यह मूवी अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है। ऐसे में मेकर्स लगातार इसका बज बना रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऐसे में गुरुवार को मेकर्स ने पहले रणबीर के किरदार के पोस्टर जारी किए और फिर शुक्रवार को आलिया भट्ट के पोस्टर रिलीज किए गए।
जिन्हें देख के पता चलता है कि अभिनेत्री फिल्म में डांसर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती हैं। आलिया का लुक वायरल होते ही कई सितारों ने उनकी तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा जीनत अमान की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान खींचा।
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जिन्हें देख के पता चलता है कि अभिनेत्री फिल्म में डांसर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती हैं। आलिया का लुक वायरल होते ही कई सितारों ने उनकी तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा जीनत अमान की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान खींचा।
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आलिया के लुक ने जीता जीनत अमान का दिल
जीनत अमान ने पहले आलिया भट्ट के कैबरे लुक वाले पोस्टर पर कमेंट करते हुए अभिनेत्री की तारीफ की। दिग्गज एक्ट्रेस ने लिखा, 'वाह आखिरकार संजय लीला भंसाली ने शो गर्ल को पेश कर ही दिया।' इसके बाद आलिया ने भी जीनत अमान के कमेंट का जवाब दिया।
एक्ट्रेस ने लिखा, 'थैंक यू सो मच जीनत मैम। हमने सेट पर आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें की, इसलिए ये एक्सट्रा स्पेशल लग रहा है।' सिर्फ इतना ही नहीं, जीनत अमान ने आलिया को पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया और उसके कैप्शन में लिखा, '70 का दशक वापस आ गया है और कैबरे इससे बेहतर कभी नहीं लगा।'
जीनत अमान ने पहले आलिया भट्ट के कैबरे लुक वाले पोस्टर पर कमेंट करते हुए अभिनेत्री की तारीफ की। दिग्गज एक्ट्रेस ने लिखा, 'वाह आखिरकार संजय लीला भंसाली ने शो गर्ल को पेश कर ही दिया।' इसके बाद आलिया ने भी जीनत अमान के कमेंट का जवाब दिया।
एक्ट्रेस ने लिखा, 'थैंक यू सो मच जीनत मैम। हमने सेट पर आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें की, इसलिए ये एक्सट्रा स्पेशल लग रहा है।' सिर्फ इतना ही नहीं, जीनत अमान ने आलिया को पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया और उसके कैप्शन में लिखा, '70 का दशक वापस आ गया है और कैबरे इससे बेहतर कभी नहीं लगा।'
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इन सितारों ने भी की आलिया के लुक की तारीफ
जीनत अमान के अलावा कई अन्य सितारों ने भी आलिया भट्ट के लुक की तारीफ की। उनकी मां सोनी राजदान ने लिखा, 'डायनामाइट।' ऐल्फा में उनकी को-स्टार रहीं शरवरी ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आइकॉनिक।' सास नीतू कपूर ने लिखा, 'अब दोबारा नहीं।' इनके अलावा रिद्धिमा कपूर, भूमि पेडनेकर सहित और सितारों को एक्ट्रेस का लुक पसंद आया।
जीनत अमान के अलावा कई अन्य सितारों ने भी आलिया भट्ट के लुक की तारीफ की। उनकी मां सोनी राजदान ने लिखा, 'डायनामाइट।' ऐल्फा में उनकी को-स्टार रहीं शरवरी ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आइकॉनिक।' सास नीतू कपूर ने लिखा, 'अब दोबारा नहीं।' इनके अलावा रिद्धिमा कपूर, भूमि पेडनेकर सहित और सितारों को एक्ट्रेस का लुक पसंद आया।
कब रिलीज होगी फिल्म 'लव एंड वॉर'
- 'लव एंड वॉर' का निर्देशन, लेखन, निर्माण, एडिटिंग और संगीत संजय लीला भंसाली ने किया है।
- फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं।
- फिल्म की कहानी के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
- पहले ये फिल्म क्रिसमस 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया।
- इसके बाद मार्च 2026 में फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया।
- अब यह मूवी 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है।