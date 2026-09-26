सोनी राजदान: महेश भट्ट से शादी करते ही क्यों सोनी राजदान के हाथ से छिन गईं फिल्में? अभिनेत्री का छलका दर्द

सोनी राजदान बोलीं- 'मुझे शादी करनी ही थी'

उन्होंने कहा, 'इसीलिए एक्टर्स ने जल्दबाजी नहीं की और पहले शादी नहीं की'। उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मैं प्यार में थी। मुझे शादी करनी ही थी'। उन्होंने कहा कि वे ऐसे करियर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की कुर्बानी नहीं देना चाहती थीं, जिसकी कोई गारंटी न हो। उनका फैसला साफ था कि वह अपनी जिंदगी जिएंगी और साथ ही अपने करियर को भी आगे बढ़ाएंगी। आखिरकार उन्होंने दोनों के बीच तालमेल बिठाया, लेकिन उन्होंने माना कि इस सफर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वर्षों तक उस इंडस्ट्री ने उन्हें नजरअंदाज किया, जिसने यह तय कर लिया था कि शादीशुदा महिलाओं के लिए स्क्रीन पर कोई जगह नहीं है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनी को नेटफ्लिक्स की नई रिलीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' में देखा जा सकता है।