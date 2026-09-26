मुश्ताक खान: 'जो दर्द मेरे दिल में है, उसे बताने के लिए शब्द नहीं...'; जिगरी दोस्त के निधन पर टूटे राहुल रॉय

मुश्ताक खान का करियर

मुश्ताक खान का जन्म 31 दिसम्बर 1959 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ। मुश्ताक ने कम उम्र से ही लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। बचपन में इन्हे जब रामलीला में काम करने का मौका मिलता तो ये पूरी जान लगा दिया करते। फिर कॉलेज मे भी इन्होंने नाटकों में काम किया। इनके काम से खुश होकर इन्हें आर्ट्स & कल्चर प्रोग्राम का सेक्रेटरी बना दिया गया। मुश्ताक खान ने 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रन्तिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज', 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में छोटे रोल किए।