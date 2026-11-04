उषा उत्थुप: 78 साल की उम्र में भी बरकरार है गायिका का जादू, 'रासपुतिन' गाकर लूटी महफिल; वीडियो वायरल

Never in my life i thought I'll hear Usha Uthup singing Rasputin. https://t.co/cVOHZudIOp — Infinity (@_Photon___) November 3, 2026

खास बात यह है कि उषा ने अपने इस शो में सिर्फ 'रासपुतिन' ही नहीं गाया। उन्होंने एडेल का मशहूर गाना 'स्काईफॉल' और ग्लोरिया गेयनर का 'आई विल सर्वाइव' भी परफॉर्म किया। अलग-अलग तरह के इन गानों को भी उषा ने अपने खास अंदाज में पेश किया।हालांकि, कुछ लोगों के लिए उषा को 'रासपुतिन' गाते देखना नया अनुभव था, लेकिन उनके पुराने फैंस का कहना है कि वह कई वर्षों से अपने लाइव शोज में यह गाना गाती आ रही हैं। यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि उषा कितनी आसानी से अलग-अलग तरह के संगीत को अपना बना लेती हैं। उनके गाने हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं।78 साल की उम्र में भी उषा उत्थुप स्टेज पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रही हैं। भारतीय गानों से लेकर पॉप और डिस्को तक, उनका अंदाज हर बार लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है।अपनी गहरी आवाज और अलग-अलग तरह के गानों के लिए पहचानी जाने वाली उषा को संगीत में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 'रासपुतिन' पर उनके इस वायरल वीडियो को देखकर इतना तो साफ है कि उनका जादू आज भी बरकरार है।